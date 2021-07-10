В литовской армии сообщают, что с 10 июля границу будут патрулировать около 100 военнослужащих. Солдатам и пограничникам также будут помогать добровольцы.
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Утром (10 июля – 24 канал) около ста военных пришло на помощь пограничникам. Мы активировали оперативные мощности, которые действуют в мирное время,
– сказал капитан Эугениюс Стейблис.
Пограничник Гендрюс Мишутис отметил, что военные будут оказывать помощь на территории проблемных муниципалитетов, где чаще фиксируют случаи нелегального пересечения границы.
- Кроме этого, на границе с Беларусью продолжают устанавливать защитный барьер из спиральной колючей проволоки.
Поток нелегальных мигрантов: коротко
- Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов.
- В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.
- В Литве 3 июля объявили экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.
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