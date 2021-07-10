В литовской армии сообщают, что с 10 июля границу будут патрулировать около 100 военнослужащих. Солдатам и пограничникам также будут помогать добровольцы.

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Утром (10 июля – 24 канал) около ста военных пришло на помощь пограничникам. Мы активировали оперативные мощности, которые действуют в мирное время,

– сказал капитан Эугениюс Стейблис.

Пограничник Гендрюс Мишутис отметил, что военные будут оказывать помощь на территории проблемных муниципалитетов, где чаще фиксируют случаи нелегального пересечения границы.

Кроме этого, на границе с Беларусью продолжают устанавливать защитный барьер из спиральной колючей проволоки.

Обратите внимание! В 2021 году поток нелегальных мигрантов, идущих в Литву из Беларуси увеличился в 20 раз, по сравнению с тем, что было в 2020. Всего в этом году задержали 1 577 нелегальных мигрантов.

Поток нелегальных мигрантов: коротко

Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов.

В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.

В Литве 3 июля объявили экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.

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