Речь идет об огромном количестве нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через территорию Беларуси в течение последнего месяца и особенно активно – в течение последней недели.
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Совет по нацбезопасности Литвы соберется на заседание
На заседании Совета по национальной безопасности планируют обсудить стратегию для решения проблемы с мигрантами на совместной с Беларусью границе.
Кроме того, Литва уже начала устанавливать на границе забор из проволоки. Ею планируют покрыть участок в 30 километров.
Ситуация с мигрантами на границе Литвы: что известно
- 2 июля в связи с ситуацией с мигрантами Литва объявила режим экстремальной ситуации нацмасштаба.
- Премьер-министр заявила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.
- В правительстве Литвы такую ситуацию считают организованной акцией режима Александра Лукашенко из-за жесткой позиции Вильнюса касательно репрессий против белорусской оппозиции.
- Ранее агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны границы с Беларусью. Также небольшую помощь оказала и Эстония.