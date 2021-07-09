Йдеться про величезну кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до Литви через територію Білорусі протягом останнього місяця та особливо активно – впродовж останнього тижня.

Читайте також Незаконні мігранти: Лукашенко розпочав гібридну війну проти Заходу

Рада з нацбезпеки Литви збереться на засідання

На засіданні Ради з національної безпеки планують обговорити стратегію для вирішення проблеми з мігрантами на спільному з Білоруссю кордоні.

Крім того, Литва вже почала встановлювати на кордоні огорожу з дроту. Нею планують покрити ділянку у 30 кілометрів.

Ситуація з мігрантами на кордоні Литви: що відомо