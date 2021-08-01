В случае, если поток нелегальных мигрантов не уменьшится, за 1 августа ожидают задержать 300 – 400 человек. До этого рекорд по количеству задержанных составлял 171 человека в сутки.

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Нелегальные мигранты обычно переходили границу ночью и в местах, где нет видеокамер, однако на данный момент они идут через все участки и в любое время суток, отметил представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис напрямую обвинил режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организации миграционной кризиса на границе между странами. По его словам, соответствующие события используют как средство давления на Евросоюз.

Обратите внимание! 12 июля президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что страна не позволит режиму Беларуси использовать мигрантов в качестве политического оружия.

Миграционный кризис на границе между Литвой и Беларусью: коротко