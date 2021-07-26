Свой протест начали выходцы из Ирака. Они не разрешали брать еду, которую доставили другим мигрантам. Это даже касалось женщин и детей.

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Мигранты не разрешали никому брать еду

Такая ситуация была как на завтраке, так и во время обеда. Во властях Алитусского муниципалитета рассказали, что первые признаки бунта проявились еще 23 июля. Именно тогда приезжали журналисты одного из коммерческих каналов.

Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать и выдвигать требования. Одна из них – прислать врача, который осмотрел бы всех желающих. Мы выполнили это требование,

– рассказал мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас.

Чиновник отметил, что мобильные телефоны были не в их компетенции. За выходные мигранты успокоились, надеясь, что к их требованиям прислушаются. Однако 26 июля протесты вспыхнули с новой силой.

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Обратите внимание! Сейчас к себе нелегалы не впускают никого – даже работников, которые должны починить канализацию. В помещениях – антисанитария. У здания дежурят представители Службы общественной безопасности.

Смотрите видео с места беспорядков: