В ночь на 24 сентября группа незаконных мигрантов из Ирака пыталась пересечь границу. Примерно в 500 метрах от рубежа их арестовали.
Обратите внимание Чрезвычайное положение в Польше: как его введение повлияло на жизнь приграничных городов и поселков
На границе Беларуси умер мигрант
Один из мужчин потерял сознание и упал. Его пыталась реанимировать медики скорой, однако напрасно. Вероятной причиной пограничники называют сердечный приступ.
У другого же из мигрантов оказался положительный тест на коронавирус, его госпитализировали.
В правительстве Польши уже рассматривают продление чрезвычайного положения в приграничных районах еще на 60 дней. Изначально его ввели на 30 дней.
Ситуация с мигрантами на границе с Беларусью
- В районе населенного пункта Бенякони в начале августа белорусские пограничники нашли нелегала в тяжелом состоянии с многочисленными побоями. Впоследствии мужчина умер.
- В Литве заявили, что Минск таким образом устроил провокацию.
- Перед тем литовские власти жаловались на наплыв незаконных мигрантов с территории Беларуси.
- Парламент Литвы одобрил резолюцию, которой называет рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси.