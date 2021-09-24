В ночь на 24 сентября группа незаконных мигрантов из Ирака пыталась пересечь границу. Примерно в 500 метрах от рубежа их арестовали.

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На границе Беларуси умер мигрант

Один из мужчин потерял сознание и упал. Его пыталась реанимировать медики скорой, однако напрасно. Вероятной причиной пограничники называют сердечный приступ.

У другого же из мигрантов оказался положительный тест на коронавирус, его госпитализировали.

В правительстве Польши уже рассматривают продление чрезвычайного положения в приграничных районах еще на 60 дней. Изначально его ввели на 30 дней.

Напомним, польские пограничники 19 сентября обнаружили три тела на границе с Беларусью. За расследование дела взялась прокуратура. В тот же день из Беларуси пришла другая жуткая новость: вблизи границы с Польшей обнаружили мертвой гражданку Ирака. Предполагают, что все они умерли от переохлаждения.

Ситуация с мигрантами на границе с Беларусью