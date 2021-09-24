В ночь на 24 сентября группа незаконных мигрантов из Ирака пыталась пересечь границу. Примерно в 500 метрах от рубежа их арестовали.

Обратите внимание Чрезвычайное положение в Польше: как его введение повлияло на жизнь приграничных городов и поселков

На границе Беларуси умер мигрант

Один из мужчин потерял сознание и упал. Его пыталась реанимировать медики скорой, однако напрасно. Вероятной причиной пограничники называют сердечный приступ.

У другого же из мигрантов оказался положительный тест на коронавирус, его госпитализировали.

В правительстве Польши уже рассматривают продление чрезвычайного положения в приграничных районах еще на 60 дней. Изначально его ввели на 30 дней.

Ситуация с мигрантами на границе с Беларусью

  • В районе населенного пункта Бенякони в начале августа белорусские пограничники нашли нелегала в тяжелом состоянии с многочисленными побоями. Впоследствии мужчина умер.
  • В Литве заявили, что Минск таким образом устроил провокацию.
  • Перед тем литовские власти жаловались на наплыв незаконных мигрантов с территории Беларуси.
  • Парламент Литвы одобрил резолюцию, которой называет рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси.