Представитель пограничной службы Анна Михальская рассказала, что попыток пересечь границу с территории Беларуси было 473. Впрочем, все они были безуспешными.
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Мигранты с территории Беларуси все чаще прорываются в Польшу
Пограничники Польши зафиксировали в течение суток 28 сентября 473 попытки пересечь границу со стороны Беларуси.
- Правоохранители предотвратили все попытки.
- Но, как отметила пресс-секретарь службы Анна Михальская, для них сейчас – время чрезвычайно интенсивной работы и тяжелой службы.
Всего в сентябре 2021 года попыток прорваться через границу из Беларуси в Польшу было более 6000.
Чрезвычайное положение на границе Польша продолжит еще на 2 месяца
Напомним, в Польше со 2 сентября действует режим чрезвычайного положения в пограничной зоне с Беларусью. Вводили его на 30 дней по приказу президента Анджея Дуды.
- Оснований для его отмены не возникло (ситуация на границе до сих пор напряженная).
- Правительство уже попросил главу государства продлить действие приказа на 60 дней.
Похоже, в этой ситуации введение чрезвычайного положения еще на 60 дней будет оправданным,
– сказал по этому поводу Дуда.
Кризисные случаи на границе Беларуси и Польши
- 19 сентября там нашли тела 3 человек, которые умерли от переохлаждения.
- На Подляшье обнаружили 3 граждан Ирака, из которых 1 умер, а 2 попали в больницу.
- Также и на территории Беларуси находили мертвых мигрантов