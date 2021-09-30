Представитель пограничной службы Анна Михальская рассказала, что попыток пересечь границу с территории Беларуси было 473. Впрочем, все они были безуспешными.

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Мигранты с территории Беларуси все чаще прорываются в Польшу

Пограничники Польши зафиксировали в течение суток 28 сентября 473 попытки пересечь границу со стороны Беларуси.

  • Правоохранители предотвратили все попытки.
  • Но, как отметила пресс-секретарь службы Анна Михальская, для них сейчас – время чрезвычайно интенсивной работы и тяжелой службы.

Всего в сентябре 2021 года попыток прорваться через границу из Беларуси в Польшу было более 6000.

Чрезвычайное положение на границе Польша продолжит еще на 2 месяца

Напомним, в Польше со 2 сентября действует режим чрезвычайного положения в пограничной зоне с Беларусью. Вводили его на 30 дней по приказу президента Анджея Дуды.

  • Оснований для его отмены не возникло (ситуация на границе до сих пор напряженная).
  • Правительство уже попросил главу государства продлить действие приказа на 60 дней.

Похоже, в этой ситуации введение чрезвычайного положения еще на 60 дней будет оправданным,
– сказал по этому поводу Дуда.

Кризисные случаи на границе Беларуси и Польши

  • 19 сентября там нашли тела 3 человек, которые умерли от переохлаждения.
  • На Подляшье обнаружили 3 граждан Ирака, из которых 1 умер, а 2 попали в больницу.
  • Также и на территории Беларуси находили мертвых мигрантов