От белорусской стороны никакой информации и комментариев нет – по этим трем телам.

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В Беларуси недалеко от границы нашли тело гражданки Ирака

Однако уже 19 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что вблизи границы с Польшей обнаружили мертвой гражданку Ирака. Женщине было 39 лет. Погибшая была без обуви. Предварительная версия смерти – переохлаждение.

Сейчас в Гродненской области продолжаются следственные действия, назначили ряд экспертиз. Уже после этого белорусские правоохранители обещают обнародовать результаты расследования.

Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Отметим, что из-за наплыва мигрантов со стороны Беларуси власти Польши объявили чрезвычайное положение на границе. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.

Где действует чрезвычайное положение:

на территории Подляского воеводства – на северо-востоке страны;

в Люблинском воеводстве – в восточной части страны.

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Лукашенко заявил, что не будет сдерживать мигрантов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после введения санкций против Минска заявил, что не будет сдерживать нашествие мигрантов в Европу. Больше всего от этого потока страдают Литва и Польша. В Варшаве даже предлагают возвести забор высотой 2,5 метра на границе.

Текст сообщения Пограничной службы Польши:

Сегодня, 19 сентября, в приграничном районе с Беларусью нашли тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура.