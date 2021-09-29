Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин зазначив, що білоруський диктатор цинічно використовує мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі, Литві та Латвії.
Читайте також Гранати та холості постріли: Польща заявила, що Білорусь влаштовує провокації на кордоні
Остання інформація з прикордонної служби свідчить про те, що білоруси роздають форму мігрантам в Уснарзе. Дуже ймовірні подальші провокації,
– зазначив прессекретар.
Білорусь роздає нелегалам на кордоні військову форму / Колаж 24 каналу
Ситуація з мігрантами з Білорусі
- Анджей Дуда на початку вересня підписав указ про введення надзвичайного стану в деяких регіонах Підляшшя та Люблінського воєводства. Все через ситуацією на кордоні з Білоруссю.
- Прикордонники 19 вересня виявили на кордоні з Білоруссю три тіла. Того ж дня поблизу кордону виявили мертвою громадянку Іраку. Один із чоловіків помер під час арешту охоронцями рубежу.
- Після запровадження санкцій проти білоруського режиму Лукашенко заявив, що не буде стримувати навалу мігрантів в Європу. Польща вирішила відгородитись парканом від Білорусі.