Так висловився про Лукашенка міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Про це він заявив перед засіданням глав МЗС країн Євросоюзу у Люксембурзі.

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Лукашенко використовує біженців задля тиску, – Лукашенко

Маас наголосив, що Лукашенко "використовує біженців, як засіб тиску на європейські країни". Німецький дипломат не виключив, що можуть ввести санкції проти авіакомпаній, які доставляють мігрантів до Білорусі.

Важливо! Маас прямо дорікнув режиму Лукашенка у порушеннях прав людини та заявив, що ситуація в Білорусі – драматична.

Глава МЗС Латвії виступив за розширення санкцій

Солідарний з Маасом міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс. Він вважає, що Євросоюз повинен розширити каральні обмеження проти Мінська. Мовиться, насамперед, про авіакомпанію "Белавіа" та білоруських турагенцій.

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У Німеччині розслідують причетність Лукашенка до напливу мігрантів

Зазначимо, що раніше у німецьких ЗМІ писали, що країна проводить розслідування щодо причетності Лукашенка до напливу нелегалів в Європу. Адже лише з серпня 2021 року з білоруської території до Німеччини потрапили близько 4 тисяч нелегалів.

Цікаво! Раніше у Польщі повідомили, що за одного нелегального мігранта, який потрапив до Європи, влада Білорусі отримує від 2 до 14 тисяч доларів. Ці кошти "підживлюють" режим білоруського диктатора.