Як зазначив Йозвяк, цим питанням активно займаються високопоставлені представники ЄС.

Важливо США ввели наймасштабніші санкції проти Білорусі

Точно невідомо, коли санкційний пакет буде готовий. Однак кореспондент припустив, що це може статися вже до листопада 2021 року. Хто саме поповнить санкційний список, наразі залишається таємницею.

Санкції проти Білорусі: що варто знати

Наприкінці червня 2021 року Євросоюз ухвалив четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. У санкційному списку опинилися члени сім'ї самопроголошеного президента, а також низка юридичних осіб. Загалом о санкційного списку потрапили 78 офіційних осіб та 8 підприємців.

Санкції передбачають:

замороження активів,

введення візових заборон.

Зауважимо, що четвертий пакет санкцій наклали через:

порушення прав людини,

тиск на опозицію,

примусову посадка літака Ryanair у Мінську та затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Раніше країни "Великої сімки" звернулись до режиму самопроголошеного президента Білорусі. Олександра Лукашенка закликали змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.