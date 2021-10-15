Как отметил Йозвяк, этим вопросом активно занимаются высокопоставленные представители ЕС.

Важно США ввели самые масштабные санкции против Беларуси

Точно неизвестно, когда санкционный пакет будет готов. Однако корреспондент предположил, что это может произойти уже к ноябрю 2021 года. Кто именно пополнит санкционный список, пока остается тайной.

Санкции против Беларуси: что стоит знать

В конце июня 2021 года Евросоюз принял четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В санкционном списке оказались члены семьи самопровозглашенного президента, а также ряд юридических лиц. Всего в санкционный список попали 78 официальных лиц и 8 предпринимателей.

Санкции предусматривают:

заморозку активов,

введение визовых запретов.

Заметим, что четвертый пакет санкций наложили из-за:

нарушение прав человека,

давление на оппозицию,

принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ранее страны "Большой семерки" обратились к режиму самопровозглашенного президента Беларуси. Александра Лукашенко призвали изменить курс политики и согласиться на проведение честных президентских выборов.