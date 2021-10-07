Об этом сообщили на сайте Европарламента. Европарламентарии отметили, что старые санкции лишь частично повлияли на режим Лукашенко.

Актуально Границу Польши с Беларусью будут охранять вертолеты

Следует давить на ключевые секторы экономики, – Европарламент

В Брюсселе считают, что страны евросоюза должны усилить экономические санкции против Беларуси. Главное условие – давление на ключевые сектора белорусской экономики. Кроме того, в Европарламенте выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией.

Лукашенко ведет "гибридную войну" против ЕС

Эти страны были названы жертвами попыток Минска направить большое количество мигрантов и беженцев в Европу. Такие шаги режима Лукашенко назвали "гибридной войной против Евросоюза".

В резолюции подчеркнули, что страны-члены организации должны срочно бороться с кризисом на белорусской границе. При этом, отметили европарламентарии, нужно также помочь мигрантам, которые там застряли.

Ранее Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси

Важно! В Европарламенте говорят, что преступления, которые совершил режим Лукашенко в Беларуси, должны рассмотреть в Международном суде. Ведь властями Беларуси нарушен ряд международных документов.

ЕС хочет отменить упрощенный визовый режим для чиновников Лукашенко

Отметим, что в конце сентября в ЕС заявили, что хотят частично прекратить соглашение об упрощенном визовом режиме для Беларуси. Такие ограничения должны затронуть только чиновников режима Лукашенко.