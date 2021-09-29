Рядовых граждан Беларуси изменения не коснутся. Соответствующее предложение уже выдвинули на сайте Европейской комиссии.
Тем временем Беларусь изменила правила безвиза для иностранных туристов
Безвиз Беларуси и ЕС могут отменить
Важно отметить: большинство граждан Беларуси и в дальнейшем сможет пользоваться льготами в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима.
Изменения коснутся только таких категорий граждан:
- Членв официальных делегаций Беларуси, в частности постоянных членов таких делегаций, которые после официального приглашения, адресованного Беларуси, должны принимать участие в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых на территории одного из государств-членов ЕС межгосударственными организациями;
- Члены Белорусского национального и регионального правительств и парламентов, Конституционного Суда Беларуси и Верховного Суда Беларуси во время выполнения своих обязанностей.
Причина такого решения – жестокое подавление протестов и неуважение к демократии, отмечают в Еврокомиссии. К тому же подлила масла в огонь ситуация с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и стран ЕС.
Существуют доказательства того, что белорусский режим поощряет нелегальные пересечения границы граждан, не являющихся членами ЕС, в ЕС с политическими целями,
– говорится в сообщении.
Когда предложение Еврокомиссии утвердит Совет ЕС, то в отношении отдельных граждан не будут отменены требования предоставить дополнительные документальные доказательства цели поездки. Кроме того, финансовые сборы за обработку их заявлений на визу не будут снижены.
Ситуация с мигрантами на границе с Беларусью
- О наплыве незаконных мигрантов со стороны Беларуси с лета 2021 года стали сообщать Польша и Литва.
- Такая ситуация – часть гибридной войны, которую Лукашенко ведет с Евросоюзом после наложения на него санкций. На многочисленных видео видно, как белорусские пограничники силой гонят мигрантов к границам Литвы и Польши.
- Сам же диктатор заявил, что Минск годы останавливал потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой, но перестал это делать.
- 3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.
- Польша также объявила чрезвычайную ситуацию для регионов, расположенных вблизи границы.
- Польские пограничники 19 сентября обнаружили три тела на границе с Беларусью. В тот же день из Беларуси пришла другая жуткая новость: вблизи границы с Польшей обнаружили мертвой гражданку Ирака.