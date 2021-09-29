Пересічних громадян Білорусі зміни не торкнуться. Відповідну пропозицію вже висунули на сайті Європейської Комісії.

Тим часом Білорусь змінила правила безвізу для іноземних туристів

Безвіз Білорусі і ЄС можуть скасувати

Важливо відзначити: більшість громадян Білорусі і надалі зможе користуватися пільгами відповідно до Угоди про спрощення візового режиму.

Зміни торкнуться лише таких категорій громадян:

Члени офіційних делегацій Білорусі, зокрема постійних членів таких делегацій, які після офіційного запрошення, адресованого Білорусі, повинні брати участь в офіційних зустрічах, консультаціях, переговорах або програмах обміну, а також у заходах, що проводяться на території однієї з держав-членів ЄС міждержавними організаціями; Члени Білоруського національного та регіонального урядів та парламентів, Конституційного Суду Білорусі та Верховного Суду Білорусі під час виконання своїх обов’язків.

Причина такого рішення – жорстоке придушення протестів та неповага до демократії, наголошують у Єврокомісії. До того ж підлила олії у вогонь ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні Білорусі і країн ЄС.

Існують докази того, що білоруський режим заохочує нелегальні перетини кордону громадян, що не є членами ЄС, до ЄС з політичними цілями,

– йдеться у повідомленні.

Коли пропозицію Єврокомісії затвердить Рада ЄС, то стосовно окремих громадян не будуть скасовані вимоги надати додаткові документальні докази мети поїздки. Крім того, фінансові збори за обробку їхніх заяв на візу не будуть знижені.

Нагадаємо! Євросоюз 24 червня 2021 року запровадив нові санкції проти Білорусі через порушення прав людини. Обмеження стосуються головним чином калійної та нафтової галузей і спрямовані на фінансові збитки.

Ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю