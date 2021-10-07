Министр национальной обороны подчеркнул, что обеспечение охраны границы с Беларусью сейчас является ключевой задачей польского войска и пограничной службы.
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Усиление границы с Беларусью
Еще раньше правительство Польши решило направить к государственной границе армию. Так, пограничную службу усилили около 3 тысяч военных.
В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять авиапатрулирование вдоль польско-белорусской границы,
– сообщил Мариуш Блащак.
Кризис на границе с Беларусью
- После блокировки авиасообщения с Беларусью, которое стало следствием посадки самолета с Романом Протасевичем, сама Биллрусь решила мстить европейским государствам.
- Для этого государство вовсе не препятствует нелегальным мигрантам штурмовать границы европейских государств. Более того, часто и сама их туда свозит.
- Кроме Польши, изрядно досталось также Литве и Латвии.
Публикация Мариуша Блащака:
Обеспечение плотности границы с Беларусью сейчас является ключевой задачей Войска польского и Пограничной службы. Офицеров пограничной службы уже поддерживают около 3000 солдат. В ближайшие дни военные вертолеты осуществлять авиапатрулирование вдоль польско-белорусской границы.