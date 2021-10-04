Самопровозглашенный президент хочет купить у России оружие более чем на 1 миллиард долларов для закрытия участка границы с Украиной. Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня Беларусь стала слишком связанной с Российской Федерацией.
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"Если белорусы за российские деньги укрепят безопасность границы с Украиной, я перекрещусь и еще их поблагодарю за это, потому что оттуда к нам может прийти угроза. Мы сами будем укреплять границу с Беларусью. Если и они намерены это сделать, Бог им в помощь", – рассказал Кулеба.
Каких угроз можно ожидать
По мнению министра, сегодня Украина не имеет никаких враждебных намерений в отношении Беларуси.
Я думаю, что, к сожалению, официальное объяснение, что будет делать Беларусь на границе, не соответствует реальности, потому что им просто нужен этот шаг для подчеркивания, будто Украина представляет угрозу для Беларуси,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Глава МИД сказал, что сейчас существует 2 угрозы, которые могут поступать из Беларуси в Украину.
- Первая угроза – это потенциальная военная угроза. Однако пока прямых признаков подготовки военной агрессии нет.
- Вторая угроза – это повторение миграционных кризисов, которые Беларусь устроила с Литвой и Польшей.
Какие события предшествовали заявлению Лукашенко
- Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 "союзных программ", которые будут работать на интеграцию двух государств.
- Лукашенко утверждает, что Беларусь и Российская Федерация могут объединиться для борьбы против "внешней" агрессии.
- Заявление о закупке оружия у России Лукашенко озвучил на российско-белорусских учениях "Запад-2021", где военные отрабатывали боевые действия с НАТО. Такие учения проходили уже не впервые.