Самопровозглашенный президент хочет купить у России оружие более чем на 1 миллиард долларов для закрытия участка границы с Украиной. Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня Беларусь стала слишком связанной с Российской Федерацией.

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"Если белорусы за российские деньги укрепят безопасность границы с Украиной, я перекрещусь и еще их поблагодарю за это, потому что оттуда к нам может прийти угроза. Мы сами будем укреплять границу с Беларусью. Если и они намерены это сделать, Бог им в помощь", – рассказал Кулеба.

Каких угроз можно ожидать

По мнению министра, сегодня Украина не имеет никаких враждебных намерений в отношении Беларуси.

Я думаю, что, к сожалению, официальное объяснение, что будет делать Беларусь на границе, не соответствует реальности, потому что им просто нужен этот шаг для подчеркивания, будто Украина представляет угрозу для Беларуси,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД сказал, что сейчас существует 2 угрозы, которые могут поступать из Беларуси в Украину.

Первая угроза – это потенциальная военная угроза. Однако пока прямых признаков подготовки военной агрессии нет.

Вторая угроза – это повторение миграционных кризисов, которые Беларусь устроила с Литвой и Польшей.

Какие события предшествовали заявлению Лукашенко