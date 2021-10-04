Самопроголошений президент хоче купити у Росії зброї більш ніж на 1 мільярд доларів для закриття ділянки кордону з Україною. Дмитро Кулеба зазначив, що сьогодні Білорусь стала надто пов'язаною із Російською Федерацією.
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"Якщо білоруси за російські гроші зміцнять безпеку кордону з Україною, я перехрещуся і ще їм подякую за це, тому що звідти до нас може прийти загроза. Ми самі будемо зміцнювати кордон з Білоруссю. Якщо і вони мають намір це зробити, Бог їм у поміч", – розповів Кулеба.
Яких загроз можна очікувати
На думку міністра, сьогодні Україна не має жодних ворожих намірів щодо Білорусі.
Я думаю, що, на жаль, офіційне пояснення, що робитиме Білорусь на кордоні, не відповідає реальності, тому що їм просто потрібен цей крок для підкреслення, начебто Україна становить загрозу для Білорусі,
– заявив Дмитро Кулеба.
Голова МЗС сказав, що зараз існує 2 загрози, що можуть надходити із Білорусі до України.
- Перша загроза – це потенційна військова загроза. Однак наразі прямих ознак підготовки військової агресії немає.
- Друга загроза – це повторення міграційних криз, які Білорусь влаштувала з Литвою та Польщею.
Які події передували заяві Лукашенко
- Володимир Путін та Олександр Лукашенко узгодили 28 "союзних програм", що працюватимуть на інтеграцію двох держав.
- Лукашенко стверджує, що Білорусь та Російська Федерація можуть об'єднатись для боротьби проти "зовнішньої" агресії.
- Заяву про закупівлю зброї у Росії Лукашенко озвучив на російсько-білоруських навчаннях "Захід-2021", де військові відпрацьовували бойові дії з НАТО. Такі навчання відбувались вже не вперше.