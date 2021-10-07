Міністр національної оборони наголосив, що забезпечення охорони кордону з Білоруссю наразі є ключовим завданням польського війська та прикордонної служби.

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Підсилення кордону з Білоруссю

Ще раніше уряд Польщі вирішив направити до державного кордону армію. Так, прикордонну службу підсилили близько 3 тисяч військових.

Найближчими днями військові гелікоптери здійснюватимуть авіапатрулювання вздовж польсько-білоруського кордону,

– повідомив Маріуш Блащак.

Криза на кордоні з Білоруссю

Після блокування авіасполучення з Білоруссю, яке стало наслідком посадки літака з Романом Протасевичем, сама Біллрусь вирішила мститися європейським державам.

Для цього держава зовсім не перешкоджає нелегальним мігрантам штурмувати кордони європейських держав. Ба більше, часто й сама їх туди звозить.

Крім Польщі, добряче дісталося також Литві та Латвії.

Публікація Маріуша Блащака:

Забезпечення щільності кордону з Білоруссю наразі є ключовим завданням Війська польського та Прикордонної служби. Офіцерів прикордонної служби вже підтримують близько 3000 солдатів. Найближчими днями військові гелікоптери здійснюватимуть авіапатрулювання вздовж польсько-білоруського кордону.