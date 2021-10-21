Парламент Чехии готовит импичмент недееспособному президенту Милошу Земану, который открыто поддерживает оккупацию Крыма. Местная полиция открыла уголовные дела против сотрудников его администрации. Это история о том, что даже спустя время, ко всем, кто заигрывает с Кремлем, приходит расплата.

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Огромный удар по Земану

Всего две недели назад в Чехии прошли парламентские выборы, на которых пророссийская партия нынешнего премьер-министра Андрея Бабиша проиграла.

Это стало огромным ударом по Милошу Земану. Ведь его президентская каденция заканчивается через полтора года и именно Бабиша Земан видел своим преемником. Однако выборы показали, что чехи не очень то и в восторге от такой перспективы.

Предположительно, именно эту весть принес Бабиш Земану на следующий день после выборов, после чего президент Чехии слег в больницу.

Сначала поползли слухи, что госпитализация пророссийского президента связана с неврологией, но позже появилась информация, что Земан страдает от цирроза печени. Хотя приближенные Земана убеждали, что с ним всё хорошо и он вот-вот выйдет к людям. И вот здесь и началось самое интересное.

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Реальное состояние Земана намеренно скрыли

Спикер сената Чехии заявил, что по словам врачей, Земан больше не сможет руководить страной, а потому сенату следует рассмотреть процедуру импичмента президента. Уже на следующий день эту инициативу поддержали в конституционной комиссии чешского сената.

Кроме того, чешская полиция начала расследование и в отношении руководства администрации президента Земана. Сотрудников, и в частности главу, обвиняют в том, что они намеренно скрыли от общественности реальное состояние Земана.

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И здесь началась настоящая политиканская игра. Когда Земан уже был в больнице, глава его администрации принес ему на подпись документ о созыве нового состава Парламента на 8 ноября.

Позже полиция заподозрила, что на момент подписания Земан уже был недееспособным, а потому подпись могли подделать.

Окончательное решение об импичменте должны принять сенат и парламент. Но если сенат собирается уже 26 октября, то парламент только 8 ноября. И не просто так.

Удар по пророссийскому крылу в Чехии

Дело в том, что в Чехии премьера может назначить лишь президент, причем даже наплевав на то, что его партия проиграла. Как вы понимаете, премьером должен был стать именно дружок Земана – Андрей Бабиш. Потому пророссийское крыло, похоже, рассчитывало, что Земан всё же очухается.

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Сейчас же выигравшим либеральным партиям легко обойти Бабиша, ведь тот остался без поддержки президента. Поэтому не удивительно, что Бабиш призывает не оглашать импичмент Земану, а свалить всё на главу его администрации.

Однако на самом деле, такая ситуация это удар именно по пророссийскому крылу в Чехии.

Ведь без Земана всё рушится – он лично мог либо назначить Бабиша премьером, а позже и передать ему президентское кресло, либо максимально усложнить работу новому парламенту, где коалиция состоит из либералов, то есть его врагов.

В связи с тем, что Земан в критическом состоянии, эти планы разрушены. Поэтому можно ожидать, что уже после 8 ноября во власти Чехии больше не останется откровенно пророссийского лобби.