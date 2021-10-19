Про стан здоров'я чеського президента розповів спікер Сенату Мілош Вистрчил. Він повідомив журналістам звіт з лікарні, де Мілош Земан перебуває вже понад тиждень.

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Земан повернеться не скоро

Як розповів Вистрчил, звіт про стан здоров'я президента припускає лише невелику ймовірність, що Земан може повернутися до роботи найближчими тижнями.

Відтак спікер переконаний, що парламент має обговорити застосування конституційної статті, яка перекладає обов’язки президента на інших чиновників.

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