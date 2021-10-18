Минар заявив, що відомство підпорядковується президентові й без його згоди нічого не прокоментує. Усі спроби чеського Сенату дізнатися про його самопочуття він назвав лицемірством та медіагрою.

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"Інформація про стан здоров'я, лікування та одужання президента перебуває лише у його розпорядженні та членів його сім'ї", – наголосив Минар.

Про стан Земана не говорять

Він також звинуватив Сенат у спробі усунути главу держави з поста. Актуальною ця заява стала після того, як голова Сенату Мілош Вистрчил звернувся до президентського офісу та Центрального військового госпіталю із проханням прокоментувати, чи зможе президент виконувати свої обов'язки.

Працівники офісу президента Чехії та його речниця ігнорують запитання про стан Земана. Водночас його дружина, перша леді країни підтвердила, що він хворий та мусить набратися сил. Від чого лікується президент Чехії та які перспективи одужання, вона не озвучила.

Раніше Минар повідомив, що Земан сам вирішив лягти у лікарню. Мовляв, він втратив свідомість під час переведення до госпіталю, оскільки потребував кисневої маски.

Офіційну інформацію готові оприлюднити

Празький град лише підтвердив інформацію, що президент перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Однак пообіцяли оприлюднити більш детальну відповідь після консультацій у понеділок, 18 жовтня ввечері.

У чеський медіапростір просочилася інформація, що Земан страждає від серйозного захворювання печінки. Цю інформацію нібито підтвердив прем'єр-міністру Андрію Бабішу керівник клініки гастроентерології і депутат Юліус Шпичак.

Хвороба Мілоша Земана: що відомо