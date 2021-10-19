О состоянии здоровья чешского президента рассказал спикер Сената Милош Вистрчил. Он сообщил журналистам отчет из больницы, где Земан находится уже больше недели.
К слову Президента Чехии госпитализировали: информацию о состоянии здоровья Земана скрывают
Земан вернется не скоро
Как рассказал Вистрчил, отчет о состоянии здоровья президента предполагает лишь небольшую вероятность, что Земан может вернуться к работе в ближайшие недели.
Поэтому спикер убежден, что парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая переводит обязанности президента на других чиновников.
Коротко о болезни Земана
- Милоша Земана госпитализировали в реанимацию еще 10 октября – сразу после парламентских выборов, на которых правящая партия ANO 2011 сенсационно проиграла.
- Вистрчил начал говорить о передаче полномочий президента уже на следующий день после госпитализации Земана. Впрочем, до сих пор так этого и не сделали.
- К слову, до последнего момента информацию о состоянии здоровья Милоша Земана замалчивали. По данным СМИ, причина госпитализации – проблемы с печенью.