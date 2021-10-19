О состоянии здоровья чешского президента рассказал спикер Сената Милош Вистрчил. Он сообщил журналистам отчет из больницы, где Земан находится уже больше недели.

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Земан вернется не скоро

Как рассказал Вистрчил, отчет о состоянии здоровья президента предполагает лишь небольшую вероятность, что Земан может вернуться к работе в ближайшие недели.

Поэтому спикер убежден, что парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая переводит обязанности президента на других чиновников.

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