Незадолго до госпитализации Земан встретился с премьер-министром Андреем Бабишем. Это произошло уже после того, как в субботу, 9 октября, в Чехии обнародовали результаты парламентских выборов.

Выборы в Чехии

Господствующая партия потерпела грандиозное поражение на парламентских выборах в стране. Между тем либеральные партии 9 октября решили сформировать коалицию без участия других политических сил.

Соответствующий меморандум подписали блоки Spolu, Партия Пиратов и STAN.

Блок Spolu планирует возглавить Петр Фиала.

Осознавая свою ответственность, мы решили объявить о своей воле создать вместе правительство Чехии. Мы просим президента Чешской Республики поручить Петру Фиалу вести переговоры о формировании такого правительства,

– подчеркнул он.

Госпитализация земена в сентябре

В больницу Земан прибыл самостоятельно. В то же время после консультации с врачом политика госпитализировали.

Консультации у врачей Земан проходит регулярно. Политик болен диабетом и рядом других заболеваний.

