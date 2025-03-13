В четверг, 13 марта, он неудачно выступил перед журналистами – выругался перед ними. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Лавров "устал" от вопросов журналистов

Сергей Лавров недовольно прокомментировал предстоящие переговоры с участием американских представителей. Произошло это как раз перед пресс-конференцией президентов России и Беларуси.

На**г я сюда пришел,

– выдал шепотом приспешник Путина.

Говорят, что ему журналисты начали задавать каверзные вопросы, которые его не на шутку "утомили" и разозлили.

Напомним, что 13 марта в России якобы должна состояться встреча с американской делегацией. Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уже прибыл в Москву.

Его встреча с Путиным, утверждают в Кремле, состоится вечером 13 марта. Будут обсуждать вопросы перемирия в войне с Украиной.