У четвер, 13 березня, він невдало виступив перед журналістами – вилаявся перед ними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Лавров "втомився" від питань журналістів

Сєргєй Лавров невдоволено прокоментував майбутні переговори за участю американських представників. Сталося це якраз перед пресконференцією президентів Росії та Білорусі.

На**г я сюди прийшов,

– видав пошепки посіпака Путіна.

Кажуть, що йому журналісти почали ставити каверзні питання, які його не на жарт "втомили" та роздратували.

Нагадаємо, що 13 березня у Росії нібито має відбутися зустріч з американською делегацією. Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф уже прибув до Москви.

Його зустріч із Путіним, стверджують у Кремлі, відбудеться увечері 13 березня. Обговорюватимуть питання перемир'я у війні з Україною.