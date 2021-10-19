Про це повідомили у комітеті Сенату із конституції та парламентських процедур. Зденек Граба наголосив, що Земан не зможе повернутись у свій офіс ще протягом кількох тижнів.
Раніше Президент Чехії Земан більше не може виконувати обов'язки через стан здоров'я
Рішення мають ухвалити обидві палати Сенату
Тепер черга – за верхньою палатою Сенату, яка може обговорити це рішення 5 листопада. Для позбавлення Земана повноважень необхідна згода обох палат парламенту.
Земана госпіталізували 10 жовтня
Зазначимо, що 10 жовтня Мілоша Земана госпіталізували – це сталось після зустрічі з прем'єром Андрієм Бабішем. Поки що Земан перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
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Що відомо про захворювання Земана
- Мілошу Земану – 77 років.
- Він страждає від нейропатії нижніх кінцівок, саме тому він змушений пересуватись в інвалідному візку.
- Також президент Чехії хворіє на діабет.
- Причина останньої госпіталізації президента – невідома, ЗМІ пишуть, що, можливо, це сталось через проблеми з печінкою.