Про це повідомили у комітеті Сенату із конституції та парламентських процедур. Зденек Граба наголосив, що Земан не зможе повернутись у свій офіс ще протягом кількох тижнів.

Раніше Президент Чехії Земан більше не може виконувати обов'язки через стан здоров'я

Рішення мають ухвалити обидві палати Сенату

Тепер черга – за верхньою палатою Сенату, яка може обговорити це рішення 5 листопада. Для позбавлення Земана повноважень необхідна згода обох палат парламенту.

Земана госпіталізували 10 жовтня

Зазначимо, що 10 жовтня Мілоша Земана госпіталізували – це сталось після зустрічі з прем'єром Андрієм Бабішем. Поки що Земан перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

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Що відомо про захворювання Земана