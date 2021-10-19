Об этом сообщили в комитете Сената по конституции и парламентским процедурам. Зденек Граба подчеркнул, что Земан не сможет вернуться в свой офис еще в течение нескольких недель.

Ранее Президент Чехии Земан больше не может выполнять обязанности по состоянию здоровья

Решение должны принять обе палаты Сената

Теперь очередь – за верхней палатой Сената, которая может обсудить это решение 5 ноября. Для лишения Земана полномочий необходимо согласие обеих палат парламента.

Земана госпитализировали 10 октября

Отметим, что 10 октября Милоша Земана госпитализировали – это произошло после встречи с премьером Андреем Бабишем. Пока Земан находится в отделении интенсивной терапии.

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Что известно о заболевании Земана