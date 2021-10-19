Об этом сообщили в комитете Сената по конституции и парламентским процедурам. Зденек Граба подчеркнул, что Земан не сможет вернуться в свой офис еще в течение нескольких недель.
Ранее Президент Чехии Земан больше не может выполнять обязанности по состоянию здоровья
Решение должны принять обе палаты Сената
Теперь очередь – за верхней палатой Сената, которая может обсудить это решение 5 ноября. Для лишения Земана полномочий необходимо согласие обеих палат парламента.
Земана госпитализировали 10 октября
Отметим, что 10 октября Милоша Земана госпитализировали – это произошло после встречи с премьером Андреем Бабишем. Пока Земан находится в отделении интенсивной терапии.
Читайте также Преступление против Чехии: полиция начала следствие из-за возможной подделки подписи Земана
Что известно о заболевании Земана
- Милошу Земану – 77 лет.
- Он страдает от нейропатии нижних конечностей, поэтому он вынужден передвигаться в инвалидной коляске.
- Также президент Чехии болеет диабетом.
- Причина последней госпитализации президента – неизвестна, СМИ пишут, что, возможно, это произошло из-за проблем с печенью.