Звісно, мовиться про ситуацію виникнення такої потреби. Про це говорив 21 жовтня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
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НАТО вивчає можливості для швидкого перекидання військ до Чорного моря
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у виступі перед журналістами 21 жовтня розповів, що Альянс наростив свою присутність в Чорноморському регіон – звісно, через агресивну поведінку Росії.
Ми наростили присутність в Чорноморському регіоні – і на морі, і у повітрі, і на суші – у відповідь на агресивні дії Росії. Ми також вивчаємо можливості для швидкого перекидання підкріплень у регіон, якщо така потреба виникне,
– сказав Столтенберг.
Нових ядерних ракет НАТО у Європі не буде
Альянс постійно оцінює загрози з боку Росії, зокрема – її ракетного потенціалу. Відповідно, посилив і свої військово-повітряні сили й протиповітряну оборону. Зокрема, щодо:
- Використання бойових літаків 5 покоління.
- Адаптацію до нових викликів системи військових навчань.
- Посилення розвідки.
- Підвищення ефективності засобів ядерного стримування.
А проте, як наголосив генсек НАТО, Альянс "не буде відповідати дзеркально на дестабілізуючий поведінку Росії".
Ми не маємо наміру розміщувати в Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками,
– підсумував Столтенберг.
Водночас у Росії:
- Володимир Путін наляканий перспективою залучення України до НАТО, бо, мовляв, "ракети будуть під носом".
- Таку ж істерику в Кремлі викликав візит глави Пентагону Ллойда Остіна до України у жовтні.