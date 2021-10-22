Звісно, мовиться про ситуацію виникнення такої потреби. Про це говорив 21 жовтня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

До теми Глобальне потепління посилює геополітичну напругу: у НАТО вживають заходів

НАТО вивчає можливості для швидкого перекидання військ до Чорного моря

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у виступі перед журналістами 21 жовтня розповів, що Альянс наростив свою присутність в Чорноморському регіон – звісно, через агресивну поведінку Росії.

Ми наростили присутність в Чорноморському регіоні – і на морі, і у повітрі, і на суші – у відповідь на агресивні дії Росії. Ми також вивчаємо можливості для швидкого перекидання підкріплень у регіон, якщо така потреба виникне,

– сказав Столтенберг.

Нових ядерних ракет НАТО у Європі не буде

Альянс постійно оцінює загрози з боку Росії, зокрема – її ракетного потенціалу. Відповідно, посилив і свої військово-повітряні сили й протиповітряну оборону. Зокрема, щодо:

Використання бойових літаків 5 покоління.

Адаптацію до нових викликів системи військових навчань.

Посилення розвідки.

Підвищення ефективності засобів ядерного стримування.

А проте, як наголосив генсек НАТО, Альянс "не буде відповідати дзеркально на дестабілізуючий поведінку Росії".

Ми не маємо наміру розміщувати в Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками,

– підсумував Столтенберг.

Водночас у Росії: