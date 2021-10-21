Путин считает, что НАТО уже начинает осваивать территорию Украины. Такое заявление он сделал во время общения с прессой на Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи.

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"Ракеты под Харьковом появятся"

Президент России вполне серьезно заявил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины свои ракеты. Их якобы разместят на "учебных центрах", под видом которых можно напихать военные базы чем угодно.

Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?

– сказал Путин.

Глава страны-агрессора считает, что военное освоение территории Украины НАТО уже начало. И, как он признался, это реально создает угрозу для России.

"Дверь в НАТО уже открыли"

По словам Путина, глава Министерства обороны США Ллойд Остин своими заявлениями фактически открыл Украине двери в НАТО. Недавно он был в Киеве и выразил нашему государству поддержку в борьбе с Кремлем.

Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает дверь Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право,

– сказал Путин.

Важно! Глава пентагона США Ллойд Остин заявил, что вопрос о вступлении в НАТО Украина может решать самостоятельно без всякого внешнеполитического влияния. Более того, ни одна третья страна, включая Россию, не может препятствовать присоединиться к Альянсу.

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