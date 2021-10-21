Об этом он сообщил во время выступления в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
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Польша участвовала с нацистской Германией в разделе Чехословакии, но никто не обвиняет польское руководство,
– сказал глава Кремля.
"Манипулирование событиями прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных вопросов в мировых делах не ведет к взаимопониманию", – продолжил Путин.
В то же время президент страны-агрессора добавил, что "Россия не позволит безосновательно обвинять СССР в начале Второй мировой войны".