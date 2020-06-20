Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала шквал критики у западных стран. Польша в этой статье видит намерение манипулировать историей, чтобы ослабить Запад.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, опубликованная на сайте польского правительства.

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В заявлении отмечается, что статья Путина является очередной попыткой манипулировать историей, чтобы исказить картину Второй мировой войны.

Целью российских действий в области истории является отбеливание деятельности СССР, стирание социального сотрудничества Сталина с Гитлером и поддержка мифа об СССР как о государстве, которое внесло наибольший вклад в борьбу против нацистской Германии,

– убежден Станислав Жарин.

Кроме того, отмечается, что Путин вновь пытается переложить ответственность за начало Второй мировой войны также на Францию ​​и Великобританию, а также Польшу.

"Действия Москвы имеют целью исказить историю Второй мировой войны, но также являются попыткой влиять на текущую международную политику. Информационная деятельность в области исторической политики служит Кремлю, чтобы показать, что Россия, которая является преемницей СССР, который победил нацистов, должна иметь право решать судьбу других стран. Вот почему российская пропаганда так сильно вытесняет из публичных дискуссий любую информацию о советских преступлениях и сотрудничестве Сталина – Гитлера", – подчеркнул Станислав Жарин.

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Все обвинения в сторону Польши в статье Путина Станислав Жарин называет "продолжением продолжающихся агитационных атак на Республику Польша, которую Кремль пытается представить как страну, которая создает проблемы на международной арене".

В Польше считают, что тезисы, представленные Владимиром Путиным, является частью информационной деятельности, направленной на:

дестабилизацию Запада,

разрушение стран-членов НАТО,

ослабление авторитета Альянса,

формирование имиджа России как защитника, что должно влиять на глобальные решения.

"Такие действия следует оценивать как часть агрессивной политики против Запада", – убежден Станислав Жарин.

Статья Путина о Второй мировой войне: коротко

18 июня в американском журнале National Interest вышла статья Владимира Путина. Она посвящена Второй мировой войне. На следующий день ее опубликовали и в российских СМИ.

Среди главных тезисов в этой статье:

Германия начала Вторую мировую войну после унижения, которому подверглась во время подписания Версальского мирного договора в 1919 году.

Ответственность за начало войны лежит на всех странах, в том числе Великобритании, Франции и Польше.

Страны Балтии "присоединились" в СССР "законно", и это соответствовало международному праву того времени.

Двухдневный визит министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа в Москву за несколько дней до начала Второй мировой войны никак не повлиял на начало этой войны. А тайное приложение к договору Молотова – Риббентропа является лишь следствием самоуправства Сталина, а не СССР.

СССР, а затем и Россия, как ее правопреемница – одна из главных победительниц во Второй мировой войне. Все потому, что в этой войне погибло больше всего жителей этой империи.

Следует провести саммит ядерных держав – США, России, Китая, Франции и Великобритании по ситуации в мире.

Журнал National Interest выдается Центром национальных интересов в США, которым владеет выходец из СССР Дмитрий Саймс. В своем докладе о вмешательстве России в выборы в США специальный прокурор Роберт Мюллер называл неоднократно фамилию Саймса и называет его "прокремлевским советником". С сентября 2018 года Саймс вместе с депутатом Государственной думы VI и VII созывов от "Единой России" Вячеславом Никоновым ведет общественно-политическое ток-шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".