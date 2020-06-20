Стаття президента Росії Володимира Путіна про Другу світову війну викликала шквал критики в західних країн. Польща у цій статі бачить намір маніпулювати історією, щоб послабити Захід.

Про це йдеться у заяві речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, опублікована на сайті польського уряду.

Читайте також Писанина Путіна, або Хто проаналізує статтю недообнуленого?

В заяві відзначається, що стаття Путіна є черговою спробою маніпулювати історією, щоб спотворити картину Другої світової війни.

Метою російських дій в області історії є відбілення діяльності СРСР, стирання соціальної співпраці Сталіна з Гітлером та підтримка міфу про СРСР як про державу, яка внесла найбільший внесок у боротьбу проти нацистської Німеччини,

– переконаний Станіслав Жарин.

Окрім того, відзначається, що Путін знову намагається перекласти відповідальність за початок Другої світової війни також на Францію ат Великобританію, а також Польщу.

"Дії Москви мають на меті спотворити історію Другої світової війни, але також є спробою впливати на поточну міжнародну політику. Інформаційна діяльність у галузі історичної політики служить Кремлю, щоб показати, що Росія, яка є наступницею СРСР, який переміг нацистів, повинна мати право вирішувати долю інших країн. Ось чому російська пропаганда так сильно витісняє з публічних дискусій будь-яку інформацію про радянські злочини та співпрацю Сталіна – Гітлера", – наголосив Станіслав Жарин.

Варте уваги Гучна стаття Путіна про Другу світову: він використав фейкову цитату Гітлера з забороненої книги

Усі звинувачення в бік Польщі у статті Путіна Станіслав Жарин називає "продовженням триваючих агітаційних атак на Республіку Польща, яку Кремль намагається представити як країну, що створює проблеми на міжнародній арені".

У Польщі вважають, що тези, представлені Володимиром Путіним, є частиною інформаційної діяльності, спрямованої на:

дестабілізацію Заходу,

руйнування країн-членів НАТО,

послаблення авторитету країн Альянсу,

формування іміджу Росії як захисника, що має впливати на глобальні рішення.

"Такі дії слід оцінювати як частину агресивної політики проти Заходу", – переконаний Станіслав Жарин.

Стаття Путіна про Другу світову війну: коротко

18 червня в американському журналі National Interest вийшла стаття Володимира Путіна. Вона присвячена Другій світовій війні. На наступний день її опублікували і в російських ЗМІ.

Серед головних тез в цій статті:

Німеччина розпочала Другу світову війну після приниження, якого зазнала під час підписання Версальського мирного договору в 1919 році.

Відповідальність за початок війни лежить на всіх країнах, в тому числі Великобританії, Франції та Польщі.

Країни Балтії "приєдналися" до СРСР "законно", і це відповідало міжнародному праву того часу.

Дводенний візит міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа до Москви за декілька днів до початку Другої світової війни ніяк не вплинув на початок цієї війни. А таємний додаток до договору Молотова – Ріббентропа є лише наслідком самоуправства Сталіна, а не СРСР.

СРСР, а відтак і Росія, як її правонаступниця – одна з головних переможниць у Другій світовій війні. Все через те, що у цій війні загинуло найбільше жителів цієї імперії.

СРСР, а відтак і Росія, як її правонаступниця – одна з головних переможниць у Другій світовій війні. Все через те, що у цій війні загинуло найбільше жителів цієї імперії. Слід провести саміт ядерних держав – США, Росії, Китаю, Франції ат Великобританії щодо ситуації в світі.

Журнал National Interest видається Центром національних інтересів в США, яким володіє виходець з СРСР Дмитро Саймс. У своїй доповіді про втручання Росії у вибори в США спеціальний прокурор Роберт Мюллер називав неодноразово згадує прізвище Саймса та називає його"прокремлівським радником". З вересня 2018 року Саймс разом з депутатом Державної думи VI та VII скликань від "Єдиної Росії" В'ячеславом Ніконовим веде суспільно-політичне ток-шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".