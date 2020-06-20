Польща звинуватила Путіна в маніпулюванні історією: Це частина агресивної політики проти Заходу
Стаття президента Росії Володимира Путіна про Другу світову війну викликала шквал критики в західних країн. Польща у цій статі бачить намір маніпулювати історією, щоб послабити Захід.
Про це йдеться у заяві речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, опублікована на сайті польського уряду.
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В заяві відзначається, що стаття Путіна є черговою спробою маніпулювати історією, щоб спотворити картину Другої світової війни.
Метою російських дій в області історії є відбілення діяльності СРСР, стирання соціальної співпраці Сталіна з Гітлером та підтримка міфу про СРСР як про державу, яка внесла найбільший внесок у боротьбу проти нацистської Німеччини,
– переконаний Станіслав Жарин.
Окрім того, відзначається, що Путін знову намагається перекласти відповідальність за початок Другої світової війни також на Францію ат Великобританію, а також Польщу.
"Дії Москви мають на меті спотворити історію Другої світової війни, але також є спробою впливати на поточну міжнародну політику. Інформаційна діяльність у галузі історичної політики служить Кремлю, щоб показати, що Росія, яка є наступницею СРСР, який переміг нацистів, повинна мати право вирішувати долю інших країн. Ось чому російська пропаганда так сильно витісняє з публічних дискусій будь-яку інформацію про радянські злочини та співпрацю Сталіна – Гітлера", – наголосив Станіслав Жарин.
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Усі звинувачення в бік Польщі у статті Путіна Станіслав Жарин називає "продовженням триваючих агітаційних атак на Республіку Польща, яку Кремль намагається представити як країну, що створює проблеми на міжнародній арені".
У Польщі вважають, що тези, представлені Володимиром Путіним, є частиною інформаційної діяльності, спрямованої на:
- дестабілізацію Заходу,
- руйнування країн-членів НАТО,
- послаблення авторитету країн Альянсу,
- формування іміджу Росії як захисника, що має впливати на глобальні рішення.
"Такі дії слід оцінювати як частину агресивної політики проти Заходу", – переконаний Станіслав Жарин.
Стаття Путіна про Другу світову війну: коротко
18 червня в американському журналі National Interest вийшла стаття Володимира Путіна. Вона присвячена Другій світовій війні. На наступний день її опублікували і в російських ЗМІ.
Серед головних тез в цій статті:
- Німеччина розпочала Другу світову війну після приниження, якого зазнала під час підписання Версальського мирного договору в 1919 році.
- Відповідальність за початок війни лежить на всіх країнах, в тому числі Великобританії, Франції та Польщі.
- Країни Балтії "приєдналися" до СРСР "законно", і це відповідало міжнародному праву того часу.
- Дводенний візит міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа до Москви за декілька днів до початку Другої світової війни ніяк не вплинув на початок цієї війни. А таємний додаток до договору Молотова – Ріббентропа є лише наслідком самоуправства Сталіна, а не СРСР.
СРСР, а відтак і Росія, як її правонаступниця – одна з головних переможниць у Другій світовій війні. Все через те, що у цій війні загинуло найбільше жителів цієї імперії.
- Слід провести саміт ядерних держав – США, Росії, Китаю, Франції ат Великобританії щодо ситуації в світі.
Журнал National Interest видається Центром національних інтересів в США, яким володіє виходець з СРСР Дмитро Саймс. У своїй доповіді про втручання Росії у вибори в США спеціальний прокурор Роберт Мюллер називав неодноразово згадує прізвище Саймса та називає його"прокремлівським радником". З вересня 2018 року Саймс разом з депутатом Державної думи VI та VII скликань від "Єдиної Росії" В'ячеславом Ніконовим веде суспільно-політичне ток-шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".