Президент Росії Володимир Путін використав фейкову цитату очільника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Взято її із забороненої в Росії книги. Олії доливає у вогонь і те, що зробив він це не під час промови, а нібито своїй статті до 75 роковин завершення Другої світової війни. Хоча у самій Росії це вважають великою перемогою.

У статті Путіна знайшли фейкову цитату Гітлера: деталі

Про це написав дослідник архівних документів, історик Ігор Петров. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За його словами, "Гітлер прямо заявляв: "Наша політика щодо народів, що населяють широкі простори Росії, повинна полягати в тому, щоб заохочувати будь-яку форму розбіжностей і розколу".

Фахівець додає, що Путін був не першим хто використав такі його слова. Зокрема, цю цитату наводять автори багатьох радянських книг. Але у більшості з них немає посилання на те, звідки вона походить. Те ж саме стосується і статті Путіна. Проте така інформація є у "Військово-історичному журналі" від 1960 року.

Отже, історик з’ясував, що Путін використав цитату з книги 1951 року "Застільні розмови Гітлера" авторства Генрі Пікера. А її у 2010 році Паласівський райсуд Волгоградської області вніс до Федерального списку екстремістських матеріалів. Тобто, у Росії вона є забороненою.

Петров каже, що знайшов оригінал, але не побачив там цієї цитати. Щоправда, він знайшов у книзі найближчу за змістом цитату Гітлера:

"І тому, пануючи над підкореними нами на східних землях Рейху народами, треба керуватися одним основним принципом, а саме: надати простір тим, хто бажає користуватися індивідуальними свободами, уникаючи будь-яких форм державного контрою і тим самим зробити все, щоби ці народи перебували на якнайнижчому рівні культурного розвитку".

Крім того, за словами історика, в 2019 році його колега Мікаель Нільссон опублікував в щоквартальнику мюнхенського інституту сучасної історії велику статтю, присвячену аналізу книги Пікера.

І його висновки були такими:

в цій книзі автор передає не автентичні слова Гітлера, а відредаговані заднім числом спогади про них;

на них не завжди можна покластися;

історикам слід підходити до цього джерела з максимальною обережністю та ні в якому разі не представляти цитати з них як дослівні висловлювання Гітлера.

Путін у своїй статті некритично використав неправильно перекладену в радянські часи цитату, що спирається на сумнівне джерело. Це підсилює і без того очевидний (як змістовно, так і лексично) "радянський присмак" його статті,

– підсумував Петров.

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