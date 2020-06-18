Путін пригрозив, що заяви Зеленського про СРСР негативно позначаться на відносинах з Україною
У січні Володимир Зеленський заявив, що СРСР несе таку ж відповідальність за початок Другої світової війни, як і нацистська Німеччина. Володимир Путін заявив, що такі слова українського президента матимуть негативний вплив на відносини України та Росії, а також на самого Зеленського.
Путін прокоментував слова Зеленського про СРСР
Президент РФ пригрозив, мовляв, заяви Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться як на двосторонніх відносинах, так і на самому українському лідеру. Про це лідер країни-окупанта заявив в ефірі одного з російських телеканалів, пише 24 канал.
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Я думаю, що і для нього, для самого Володимира Олександровича Зеленського нічого в цьому хорошого немає. Маю на увазі, що Україна сильно постраждала під час Другої світової війни,
– пояснив Путін.
Нагадаємо, ще у січні 2020 року президент України заявив про спільну відповідальність СРСР та Німеччині у розв’язанні війни.
Що саме сказав Зеленський про Другу світову
- Володимир Зеленський під час брифінгу у Польщі нагадав, що у 1939 році змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни та всіх подальших трагічних подій.
- Президент України також наголосив, що усі держави світу мають сказати "Ні!" тоталітарним ідеологіям, ксенофобії, агресії, репресіям, будь-яким проявам ненависті та нетерпимості.