У січні Володимир Зеленський заявив, що СРСР несе таку ж відповідальність за початок Другої світової війни, як і нацистська Німеччина. Володимир Путін заявив, що такі слова українського президента матимуть негативний вплив на відносини України та Росії, а також на самого Зеленського.

Путін прокоментував слова Зеленського про СРСР

Президент РФ пригрозив, мовляв, заяви Зеленського, який порівняв СРСР і фашистську Німеччину, негативно позначаться як на двосторонніх відносинах, так і на самому українському лідеру. Про це лідер країни-окупанта заявив в ефірі одного з російських телеканалів, пише 24 канал.

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Я думаю, що і для нього, для самого Володимира Олександровича Зеленського нічого в цьому хорошого немає. Маю на увазі, що Україна сильно постраждала під час Другої світової війни,

– пояснив Путін.

Нагадаємо, ще у січні 2020 року президент України заявив про спільну відповідальність СРСР та Німеччині у розв’язанні війни.

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