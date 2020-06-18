Путин пригрозил, что заявления Зеленского о СССР негативно скажутся на отношениях с Украиной
В январе Владимир Зеленский заявил, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия. Владимир Путин заявил, что такие слова украинского президента будут иметь негативное влияние на отношения Украины и России, а также на самого Зеленского.
Путин прокомментировал слова Зеленского о СССР
Президент РФ пригрозил, мол, заявления Зеленского, который сравнил СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся как на двусторонних отношениях, так и на самом украинском лидере. Об этом лидер страны-оккупанта заявил в эфире одного из российских телеканалов, пишет 24 канал.
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Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича Зеленского ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что Украина сильно пострадала во время Второй мировой войны,
– объяснил Путин.
Напомним, еще в январе 2020 года Президент Украины заявил об общей ответственности СССР и Германии в развязывании войны.
Что именно сказал Зеленский о Второй мировой
- Владимир Зеленский во время брифинга в Польше напомнил, что в 1939 году заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям.
- Президент Украины также отметил, что все государства мира должны сказать "Нет!" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.