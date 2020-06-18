Путін написав статтю про Другу світову: Країни Балтії приєдналися до СРСР законно
Володимир Путін написав статтю про Другу світову війну в американський журнал National Interest. Президент РФ назвав приєднання балтійських країн до СРСР за пактом Молотова-Ріббентропа відповідним міжнародному праву. Крім того, у війні лідер країни-окупанта вважає винними усі країни.
Статтю російського лідера опублікувало американське консервативне видання National Interest.
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"Думки" лідера країни-окупанта про приєднання країн Балтії до СРСР
За словами глави держави-окупанта, у вересні 1939 року у Радянського Союзу була можливість "перенести західні кордони ще далі на захід, аж до Варшави". Однак керівництво країни не стало цього робити.
Путін вважає, що восени 1939 року Латвія, Литва та Естонія приєдналися до СРСР по пакту Молотова-Ріббентропа.
Глава РФ уже традиційно пояснив все на свій маневр: мовляв, вступ прибалтійських країн до складу СРСР відбув на договірній основі і за згодою їхньої влади.
Це відповідало міжнародному та державному праву того часу,
– наголосив російський президент.
Крім того, лідер країни-агресора стверджує, що в складі СРСР країни зберегли свої державні органи та мову. А також мали своє представництво в вищих державних структурах СРСР.
Інші тези у статті Путіна
- відповідальність за Другу світову війну лежить на всіх країнах.
- війна почалася з глобального приниження Німеччини, провідну роль у цьому відіграла Франція;
- Європа мовчки спостерігала за приєднанням Австрії, Польща була втягнута в розділ Чехословаччини.
- наразі слід повертатися до цього досвіду і не допустити його повторення. Саміт Китаю, Франції, США і Великобританії міг би зіграти в цьому велику роль;
- Росія буде твердо відстоювати історичну правду і свою роль у звільненні Європи від нацизму;
- СРСР і Червона армія, що б хто не намагався довести сьогодні, зробили основний внесок у розгром нацизму.
Що відомо про журнал National Interest?Видається Центром національних інтересів, яким володіє Дмитро Саймс. У своїй доповіді про втручання Росії у вибори в США спеціальний прокурор Роберт Мюллер називав Саймса "прокремлівських радником".
Саймс відомий тим, що за часів Радянського Союзу привіз колишнього президента США Ніксона на зустріч з Михайлом Горбачовим. З вересня 2018 року Саймс разом з депутатом Державної думи VI і VII скликань від "Єдиної Росії" В'ячеславом Ніконовим веде суспільно-політичне ток-шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Є вихідцем з СРСР.