Володимир Путін написав статтю про Другу світову війну в американський журнал National Interest. Президент РФ назвав приєднання балтійських країн до СРСР за пактом Молотова-Ріббентропа відповідним міжнародному праву. Крім того, у війні лідер країни-окупанта вважає винними усі країни.

Статтю російського лідера опублікувало американське консервативне видання National Interest.

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"Думки" лідера країни-окупанта про приєднання країн Балтії до СРСР

За словами глави держави-окупанта, у вересні 1939 року у Радянського Союзу була можливість "перенести західні кордони ще далі на захід, аж до Варшави". Однак керівництво країни не стало цього робити.

Путін вважає, що восени 1939 року Латвія, Литва та Естонія приєдналися до СРСР по пакту Молотова-Ріббентропа.

Глава РФ уже традиційно пояснив все на свій маневр: мовляв, вступ прибалтійських країн до складу СРСР відбув на договірній основі і за згодою їхньої влади.

Це відповідало міжнародному та державному праву того часу,

– наголосив російський президент.

Крім того, лідер країни-агресора стверджує, що в складі СРСР країни зберегли свої державні органи та мову. А також мали своє представництво в вищих державних структурах СРСР.

Важливо! Насправді країни Балтії ввійшли у склад Радянського Союзу згідно з таємним протоколом пакту Молотова-Ріббентропа про поділ Європи між двома тоталітарними режимами. Щодо так званих "законних" урядів, про які пише Путін, це були комуністичні, маріонеткові уряди, які просили від імені держав про так звану "допомогу".

Інші тези у статті Путіна

відповідальність за Другу світову війну лежить на всіх країнах.

Увага! Насправді союзники перед початком Другої світової війни спонукали СРСР приєднатися до антигітлерівської коаліції. Але Сталін розумів, що лише у співпраці з Гітлером, він зможе завоювати нові території.

війна почалася з глобального приниження Німеччини, провідну роль у цьому відіграла Франція;

Європа мовчки спостерігала за приєднанням Австрії, Польща була втягнута в розділ Чехословаччини.

наразі слід повертатися до цього досвіду і не допустити його повторення. Саміт Китаю, Франції, США і Великобританії міг би зіграти в цьому велику роль;

Росія буде твердо відстоювати історичну правду і свою роль у звільненні Європи від нацизму;

Уточнення! Не Росія, а СРСР звільнив Європу від нацистів. У складі радянської армії, були воїни різних народів, зокрема, багато українців.

СРСР і Червона армія, що б хто не намагався довести сьогодні, зробили основний внесок у розгром нацизму.

Цікаво! Не слід забувати і про величезну підтримку зі сторони США зі зброєю, а також відкриття другого фронту в Європі.