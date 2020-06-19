Путин написал статью о Второй мировой: Страны Балтии присоединились к СССР законно
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне в американский журнал National Interest. Президент РФ назвал присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа соответствующим международному праву. Кроме того, в войне лидер страны-оккупанта считает виновными все страны.
Статью российского лидера опубликовало американское консервативное издание National Interest.
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"Мысли" лидера страны-оккупанта о присоединении стран Балтии к СССР
По словам главы государства-оккупанта, в сентябре 1939 года у Советского Союза была возможность "перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы". Однако руководство страны не стало этого делать.
Путин считает, что осенью 1939 года Латвия, Литва и Эстония присоединились к СССР по пакту Молотова-Риббентропа.
Глава РФ уже традиционно объяснил все на свой маневр: мол, вступление прибалтийских стран в состав СССР произошло на договорной основе и с согласия их власти.
Это соответствовало международному и государственному праву того времени,
– отметил российский президент.
Кроме того, лидер страны-агрессора утверждает, что в составе СССР страны сохранили свои государственные органы и язык. А также имели свое представительство в высших государственных структурах СССР.
Другие тезисы в статье Путина
- ответственность за Вторую мировую войну лежит на всех странах.
- война началась с глобального унижения Германии, ведущую роль в этом сыграла Франция;
- Европа молча наблюдала за присоединением Австрии, Польша была втянута в раздел Чехословакии.
- сейчас следует обращаться к этому опыту и не допустить его повторения. Саммит Китая, Франции, США и Великобритании мог бы сыграть в этом большую роль;
- Россия будет твердо отстаивать историческую правду и свою роль в освобождении Европы от нацизма;
- СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма.
Что известно о журнале National Interest?
Издается Центром национальных интересов, которым владеет Дмитрий Саймс. В своем докладе о вмешательстве России в выборы в США специальный прокурор Роберт Мюллер называл Саймса "прокремлевских советником".
Саймс известен тем, что во времена Советского Союза привез бывшего президента США Никсона на встречу с Михаилом Горбачевым. С сентября 2018 года Саймс вместе с депутатом Государственной думы VI и VII созывов от "Единой России" Вячеславом Никоновым ведет общественно-политическое ток-шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Является выходцем из СССР.