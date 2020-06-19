Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне в американский журнал National Interest. Президент РФ назвал присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа соответствующим международному праву. Кроме того, в войне лидер страны-оккупанта считает виновными все страны.

Статью российского лидера опубликовало американское консервативное издание National Interest.

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"Мысли" лидера страны-оккупанта о присоединении стран Балтии к СССР

По словам главы государства-оккупанта, в сентябре 1939 года у Советского Союза была возможность "перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы". Однако руководство страны не стало этого делать.

Путин считает, что осенью 1939 года Латвия, Литва и Эстония присоединились к СССР по пакту Молотова-Риббентропа.

Глава РФ уже традиционно объяснил все на свой маневр: мол, вступление прибалтийских стран в состав СССР произошло на договорной основе и с согласия их власти.

Это соответствовало международному и государственному праву того времени,

– отметил российский президент.

Кроме того, лидер страны-агрессора утверждает, что в составе СССР страны сохранили свои государственные органы и язык. А также имели свое представительство в высших государственных структурах СССР.

Важно! На самом деле страны Балтии вошли в состав Советского Союза согласно тайному протоколу пакта Молотова-Риббентропа о разделе Европы между двумя тоталитарными режимами. Относительно так называемых "законных" правительств, о которых пишет Путин, это были коммунистические, марионеточные правительства, которые просили от имени государств так называемую "помощь".

Другие тезисы в статье Путина

ответственность за Вторую мировую войну лежит на всех странах.

Внимание! На самом деле союзники перед началом Второй мировой войны побудили СССР присоединиться к антигитлеровской коалиции. Но Сталин понимал, что только в сотрудничестве с Гитлером, он сможет завоевать новые территории.

война началась с глобального унижения Германии, ведущую роль в этом сыграла Франция;

Европа молча наблюдала за присоединением Австрии, Польша была втянута в раздел Чехословакии.

сейчас следует обращаться к этому опыту и не допустить его повторения. Саммит Китая, Франции, США и Великобритании мог бы сыграть в этом большую роль;

Россия будет твердо отстаивать историческую правду и свою роль в освобождении Европы от нацизма;

Уточнение! Не Россия, а СССР освободил Европу от нацистов. В составе советской армии, были воины разных народов, в частности, много украинцев.

СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма.

Интересно! Не следует забывать и об огромной поддержке со стороны США с оружием, а также открытии второго фронта в Европе.