Про це він повідомив під час виступу в рамках Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.

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Польща брала участь з нацистською Німеччиною в поділі Чехословаччини, але ніхто не звинувачує польське керівництво,

– сказав очільник Кремля.

"Маніпулювання подіями минулого для розв'язання сьогоднішніх кон'юнктурних питань у світових справах не веде до взаєморозуміння", – продовжив Путін.

Водночас президент країни-агресора додав, що "Росія не дозволить безпідставно звинувачувати СРСР у початку Другої світової війни".

Зверніть увагу! Наприкінці червня 2020 року Путін написав статтю про Другу світову війну. Польща та Естонія обурилися текстом, звинувативши агресора у маніпуляціях історією.



Найважливіші дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу