По информации источников издания, НАТО решило вдвое сократить миссию России при Альянсе.

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НАТО высылает сотрудников из России

На такой шаг пошли из-за подозрений во враждебной деятельности, в частности шпионаже и убийствах.

Восемь российских дипломатов, которых считают скрытыми офицерами разведки, будут высланы,

– отметили в Альянсе.

Также при НАТО сократят две должности еще двух россиян. "Мы можем подтвердить, что сократили количество должностей, которые Российская Федерация может аккредитовать при Альянсе", – уточнил собеседник.

В результате количество россиян при штаб-квартире уменьшится до 10 человек.

В то же время источник отметил, что политика НАТО в отношении России будет оставаться последовательной. Альянс усилил сдерживания и защиту в ответ на агрессивные действия Москвы. Однако все еще остается открытым для конструктивного диалога.

Столтенберг о необходимости сотрудничества с Россией

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал стран-членов НАТО поддерживать взаимодействие с Россией. Это, по его словам, нужно для того, чтобы избежать холодной войны или гонки вооружений.

Также он отметил, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся в худшем состоянии со времен холодной войны.