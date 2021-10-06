Такое заявление Столтенберг сделал во время своего выступления в Джорджтаунском университете.

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Он в очередной раз подчеркнул важность поддержки взаимодействия с Кремлем.

Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений,

– заявил Столтенберг.

Также генсек отметил, что отношения между НАТО и Россией сегодня находятся на самой низкой ступеньке со времен холодной войны.

Что такое холодная война? Как пишет Как пишет Википедия , Холодная война – противостояние между СССР и его союзниками и США и странами Западной Европы. Конфронтация продолжалась с 1940 до 1990 годов. Во время Холодной войны Вашингтон и Москва соревновались в ядерном вооружении и боролись за распределение сфер влияния в мире. Потепление между США и СССР наступило в конце 1980-х годов с приходом к власти в Союзе Михаила Горбачева.

Добавим, что российские пропагандисты длительное время распространяют тезис о том, что "НАТО начинает новую холодную войну". В эфире рупоров Кремля НАТО изображают как злого осьминога с долларами в щупальцах, а ведущий в это время рассказывает российскому зрителю, что НАТО – это не альянс, а группировки.



НАТО – злой осьминог / Скриншот из видео российских новостей

Сам Владимир Путин часто называет НАТО пережитком холодной войны, заявляя, что не знает, "зачем Альянс существует сегодня". Вместе с тем, Россия активно выступает против вступления Украины в НАТО.