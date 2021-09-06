Такое мнение высказал 24 каналу глава Общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж. По его словам, Кремль может воспользоваться и временным охлаждением отношений между США и Европой.

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"Россия хотела бы, чтобы и НАТО, и ЕС раскололось, потому что с каждым отдельным государством ей легче вести диалог, оказывать какое-то давление, прессинг", – заверил Джердж.

Пока говорить о расколе на Западе рано. Речь идет о переформатировании действующих союзов и о поиске новых – более эффективных – путей взаимодействия.

Украина может выиграть в этой ситуации

От этих трансформационных процессов может получить выгоду Украина, если сможет вовремя "вписаться" в них.

Германия и Франция, проталкивающие идею европейской армии, возобновили усилия. Это может сыграть на руку Украине.

Возможно, Украина станет одним из первых объектов, куда они и могут вылететь. На НАТО Россия не согласится никогда, но на определенный контингент Евросоюза, возможно, да,

– отметил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

Почему НАТО и ЕС могут расколоться

Евросоюз уже давно пытается создать объединенные военные силы. В 2007 году появилась группа быстрого реагирования ЕС. В ее состав вошло 1,5 тысячи солдат.

Группу привлекли в конфликтах в Боснии и Герцеговине и в Северной Македонии. Также в миротворческих миссиях. Однако согласование ее работы проходило очень сложно, ведь решения в ЕС принимаются консенсусно.

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Единодушия относительно оборонных приоритетов внутри объединения нет. Так же и в отношении совместных военных сил.

Страны Балтики и Восточной Европы выступают за большее военное присутствие США на своей территории, а Германия и Франция взамен стремятся к большей независимости от Белого дома.

Те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, показывают, что период одного голоса завершается. Это вообще подчеркивает то, что единство Запада может закончиться,

– отметил Попов.

"Вероятнее всего, мы от однополярного мира с одной установкой и ценностями будем переходить к более дискутивному миру", – добавил он.

И НАТО, и ЕС пытаются балансировать на грани общих интересов, чтобы не подорвать единство окончательно. В Брюсселе сказали, что готовы к взаимодействию будущих совместных сил Евросоюза с армиями США, Канады и других участников Альянса. В ответ в НАТО заявили о возможности таких союзов внутри Альянса.

В рамках НАТО могут действовать какие-то европейские силы. Возможно, это для усиления миссий и операций Европейского Союза. Это не является каким-то противоречием в отношении НАТО,

– отметил Джердж.

Единство в НАТО, которое расшатал еще Дональд Трамп, остается хрупким. И Байден, несмотря на предвыборные заявления, пока так и не смог восстановить мировое лидерство Штатов.

"Вывод войск из Афганистана, продолжение противостояния с Китаем, определенные компромиссы и встречи с Россией все-таки показывают, что сферы интересов Соединенных Штатов уменьшаются", – отметил Попов.

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