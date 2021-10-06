Таку заяву Столтенберг зробив підчас свого виступу у Джорджтаунському університеті.

Важливо У Путіна зрадіють: Росія не може дочекатися розколу між ЄС та НАТО

Він вкотре наголосив на важливості підтримки взаємодії з Кремлем.

Я вважаю, що ми повинні підтримувати взаємодію з Росією, оскільки нам не потрібні ні нова холодна війна, ні гонка озброєнь,

– заявив Столтенберг.

Також генсек відзначив, що відносини між НАТО й Росією сьогодні знаходяться на найнижчій сходинці з часів холодної війни.

Що таке Холодна війна? Як пише Як пише Вікіпедія , Холодна війна – протистояння між СРСР та його союзниками та США і країнами Західної Європи. Конфронтація тривала з 1940 до 1990 років. Під час Холодної війни Вашингтон та Москва змагались у ядерному озброєнні та боролись за розподіл сфер впливу у світі. Потепління між США та СРСР настало наприкінці 1980-х років з приходом до влади в Союзі Михайла Горбачова.

Додамо, що російські пропагандисти тривалий час поширюють тезу про те, що "НАТО розпочинає нову холодну війну". В ефірі рупорів Кремля НАТО зображають як злого восьминога із доларами у щупальцях, а ведучий в цей час розповідає російському глядачеві, що НАТО – це не альянс, а угруповання.



НАТО – злий восьминіг / Скриншот з відео російських новин

Сам Володимир Путін часто називає НАТО пережитком холодної війни, заявляючи, що не знає, "навіщо Альянс існує сьогодні". Разом з тим, Росія активно виступає проти вступу України до НАТО.