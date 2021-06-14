Путін "не розуміє" сенсу НАТО
Раніше Альянс мали трансформувати. Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC.
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Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив – це рудимент холодної війни. НАТО народилася в епоху холодної війни, але навіщо вона існує сьогодні – не дуже зрозуміло. Був момент, коли говорили про те, що ця організація трансформується, тепер вже якось про це призабули,
– сказав Путін.
Він пояснив, що для Росії Альянс – військова організація і союзники США.
Росія проти вступу України в Альянс
- Путін казав, що, мовляв, половина українців виступає проти приєднання держави до НАТО.
- Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила, що у разі, якщо Україна приєднається до НАТО, то їй загрожує "масштабна ескалація".
- Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для мешканців терористичних організацій на Донбасі такий розвиток подій, тобто вступ України в НАТО, є неприпустимим.