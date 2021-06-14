Путін "не розуміє" сенсу НАТО

Раніше Альянс мали трансформувати. Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

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Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив – це рудимент холодної війни. НАТО народилася в епоху холодної війни, але навіщо вона існує сьогодні – не дуже зрозуміло. Був момент, коли говорили про те, що ця організація трансформується, тепер вже якось про це призабули,

– сказав Путін.

Він пояснив, що для Росії Альянс – військова організація і союзники США.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Єнс Столенберг наголосив, що Альянс і далі нарощувати свій військовий потенціал, аби протистояти Росії. За його словами, організація здійснила найсерйозніше посилення колективної оборони з часів закінчення холодної війни.

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