Путин "не понимает" смысла НАТО

Ранее Альянс должны были трансформировать. Об этом глава Кремля заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

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Что касается НАТО, я уже много раз говорил – это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует сегодня – не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что эта организация трансформируется, теперь уже как-то об этом подзабыли,

– сказал Путин.

Он пояснил, что для России Альянс – военная организация и союзники США.

Обратите внимание! Генсек НАТО Йенс Столенберг подчеркнул, что Альянс и дальше будет наращивать свой военный потенциал, чтобы противостоять России. По его словам, организация осуществила серьезное усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны.

Россия против вступления Украины в Альянс