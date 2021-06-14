Путин "не понимает" смысла НАТО
Ранее Альянс должны были трансформировать. Об этом глава Кремля заявил в интервью американскому телеканалу NBC.
Читайте также У нас нет обычая кого-то убивать, – циничное интервью Путина накануне встречи с Байденом
Что касается НАТО, я уже много раз говорил – это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует сегодня – не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что эта организация трансформируется, теперь уже как-то об этом подзабыли,
– сказал Путин.
Он пояснил, что для России Альянс – военная организация и союзники США.
Россия против вступления Украины в Альянс
- Путин говорил, что, мол, половина украинцев выступает против присоединения страны к НАТО.
- Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила, что в случае, если Украина присоединится к НАТО, то ей грозит "масштабная эскалация".
- В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что для жителей террористических организаций на Донбассе такое развитие событий, то есть вступление Украины в НАТО, недопустимо.