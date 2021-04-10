Россия шантажирует мир третьей мировой войной только чтобы Украину не взяли в НАТО. В Кремле приступила к прямым угрозам – именно так они отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что единственным действенным путем для прекращиния войны в Донбассе является вступление Украины в Альянс.

На слова президента України спочатку відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков. Він казав, мовляв, для мешканців терористичних організацій на Донбасі такий розвиток подій є неприпустимим. Потім й речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що вступ України в НАТО неодмінно призведе – до "масштабної ескалації" та "незворотних наслідків".

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Тобто нічим іншим, окрім як відвертими погрозами їхні слова назвати не можна, це неприкритий намір Кремля диктувати Україні, що нам можна робити, а що "категорично не можна", адже Росія покарає війною.

Чому Росія обурилась через НАТО

Офіційно у Кремлі зазначили, що занепокоєні можливим розширенням Північноатлантичного альянсу до своїх кордонів, мовляв, якщо і Україна до Альянсу долучиться, то це означатиме, що солдати НАТО будуть буквально вже за пів кроку від них й зможуть нібито щось робити проти Росії.

Утім, логіка тут геть відсутня, адже НАТО – якщо розглядати його військову складову – це оборонний союз і ще не було такого, щоб солдати НАТО когось атакували.

Водночас радянські солдати Варшавського Блоку вже після закінчення Другої світової вдиралися:

і в Прагу;

і в Будапешт;

і в Кабул з Кандагаром.

Вже російські – з танків та градів били по мирних кварталах Чечні, Грузії та України. То ж дуже лукавить Кремль, коли офіційно пояснює свою стурбованість можливим вступом України в НАТО, мовляв, це загрожуватиме безпеці Росії.

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Справжня причина стурбованості Кремля

Було б неправильно вважати НАТО лише військом союзом. Насправді це радше політичний союз однодумців, які мають спільні цінності демократії, справжньої:

зі свободою волі та слова;

з чесними судами та правоохоронцями, яких можна не боятися.



НАТО – політичний союз однодумців / Фото Bundeswehr

Перелічувати переваги справжнього демократичного світу можна дуже довго, але головна ідея в тому – що вступ України до НАТО змінить Україну докорінно, вона остаточно відійде з табору "русского мира" в табір нормальних європейських держав.

Саме цього дуже не хоче Росія, вона боїться, що втратить на Україну свій вплив – цього не можна допускати, бо Росія тоді перестане зі свого погляду бути нащадком СРСР і втратить можливість вважати себе імперією.

Саме імперіалізм наразі є національною ідеєю Росії, тією, яка виправдовує її існування.

На що готова Росія, щоб не допустити Україну в НАТО

Якщо Росія остаточно втратить Україну, а вона нас остаточно втратить, лише якщо ми станемо членами НАТО – то це фактично запустить процес розпаду Російської Федерації, регіони якої побачивши, що Москва не спроможна втримати Україну під своїм впливом, усвідомлять слабкість Москви, то ж і собі зажадають відокремлення.

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Володимир Путін це розуміє, і Кремль це розуміє – тому вони робитимуть усе можливе, щоб не показати назагал свою слабкість.



Путін готовий піти війною на Україну / Фото kremlin.ru

Вони готові погрожувати воєнним вторгненням в Україну та шантажувати Європу й Сполучні Штати лише аби не допустити вступ України до НАТО – бо це буде перший цвях в труну Російської Федерації – але не тому, що НАТО через територію України піде на Росію війною.

Вступ України до НАТО запустить процес внутрішнього розпаду Російської Федерації і щоб цього не допустити, Путін готовий піти в Україну новою війною.