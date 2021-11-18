Ефір треба було закривати, – Арахамія

За словами керівника фракції "Слуга народу", українська влада має смішний вигляд в очах міжнародних партнерів. Все тому, що на нашому телебаченні розповідають інформацію про секретні спецоперації.

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Коли тільки почали розгойдувати цю ситуацію і питати була операція чи ні все, що вони (влада – 24 канал) мали сказати – такі операції не коментуються. Все. І закрили на цьому весь ефір. А далі пішли б, як належить – згідно із законом,

– заявив політик.

Тепер НАТО попереджає про загрозу російської агресії.

"Коли партнери передають секретні дані розвідки то питають: "Хлопці, у вас "дах поїхав"? Вам можна взагалі дані давати? У вас тут через день про спецоперації передачі показують", – розповів Арахамія.

Що відомо про спецоперацію із затримання вагнерівців