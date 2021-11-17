Це специфічна діяльність, яка вимагає тиші і непублічності. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Bellingcat опублікував розслідування про спецоперацію з вагнерівцями

Розслідування – це просто слова, – Подоляк

За словами Подоляка, у розвідки є плани, більшість з яких ніколи не набуде розголосу. На політичному рівні такі плани можуть обговорювати тільки в загальних рисах.

Що ми бачимо зараз в тексті Bellingcat? Тільки слова кількох відставників, щодо яких самі розслідувачі спеціально вказують, що їм не вдалося незалежно верифікувати сказане. До цього насправді нічого додати. Бо якщо це просто слова – можна сказати все що завгодно,

– сказав радник.

Подоляк вважає, що затримання вагнерівців у Білорусі сталося внаслідок абсолютно зрозумілої механіки. Напередодні виборів в Білорусі значно посилили контррозвідувальний режим. Тому, продовжив політик, це було неминуче.

Процес перемир'я модерували окремо

Подоляк зазначив, що у той період справді тривали перемовини про тишу на Донбасі. Це було надважливим завданням для держави. Однак, за словами радника, це був окремий процес, який модерувався окремо від усіх процесів в розвідці та спецслужбах.

"Дійсно, Андрій Єрмак відповідав за переговори про тишу. Але пан Єрмак не відповідає за роботу розвідки і тим більше не керує будь-якими оперативними процесами", – резюмував Подоляк.

Зверніть увагу! Розслідувачі стверджують, що Єрмак просив відтермінувати спецоперацію ще на тиждень, аби не зірвали підписання перемир'я на Донбасі. Спецслужби виступили проти. Щоправда, ймовірну операцію справді перенесли на 4 дні.

Що відомо про розслідування щодо вагнерівців