Это специфическая деятельность, которая требует тишины и непубличности. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами

Расследование – это просто слова, – Подоляк

По словам Подоляка, у разведки есть планы, большинство из которых никогда не получит огласку. На политическом уровне такие планы могут обсуждать только в общих чертах.

Что мы видим сейчас в тексте Bellingcat? Только слова нескольких отставников, в отношении которых сами расследователи специально указывают, что им не удалось независимо верифицировать сказанное. К этому на самом деле нечего добавить. Потому что если это просто слова – можно сказать все что угодно,

– сказал советник.

Подоляк считает, что задержание вагнеровцев в Беларуси произошло в результате абсолютно понятной механики. Накануне выборов в Беларуси значительно ужесточили контрразведывательный режим. Поэтому, продолжил политик, это было неизбежно.

Процесс перемирия модерировали отдельно

Подоляк отметил, что в тот период действительно продолжались переговоры о тишине на Донбассе. Это было сверхважной задачей для государства. Однако, по словам советника, это был отдельный процесс, который модерировался отдельно от всех процессов в разведке и спецслужбах.

"Действительно, Андрей Ермак отвечал за переговоры о тишине. Но господин Ермак не отвечает за работу разведки и тем более не управляет любыми оперативными процессами", – резюмировал Подоляк.

Обратите внимание! Расследователи утверждают, что Ермак просил отсрочить спецоперацию еще на неделю, чтобы не сорвали подписание перемирия на Донбассе. Спецслужбы выступили против. Правда, вероятную операцию действительно перенесли на 4 дня.

Что известно о расследовании в отношении вагнеровцев