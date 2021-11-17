Это специфическая деятельность, которая требует тишины и непубличности. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Важно Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами
Расследование – это просто слова, – Подоляк
По словам Подоляка, у разведки есть планы, большинство из которых никогда не получит огласку. На политическом уровне такие планы могут обсуждать только в общих чертах.
Что мы видим сейчас в тексте Bellingcat? Только слова нескольких отставников, в отношении которых сами расследователи специально указывают, что им не удалось независимо верифицировать сказанное. К этому на самом деле нечего добавить. Потому что если это просто слова – можно сказать все что угодно,
– сказал советник.
Подоляк считает, что задержание вагнеровцев в Беларуси произошло в результате абсолютно понятной механики. Накануне выборов в Беларуси значительно ужесточили контрразведывательный режим. Поэтому, продолжил политик, это было неизбежно.
Процесс перемирия модерировали отдельно
Подоляк отметил, что в тот период действительно продолжались переговоры о тишине на Донбассе. Это было сверхважной задачей для государства. Однако, по словам советника, это был отдельный процесс, который модерировался отдельно от всех процессов в разведке и спецслужбах.
"Действительно, Андрей Ермак отвечал за переговоры о тишине. Но господин Ермак не отвечает за работу разведки и тем более не управляет любыми оперативными процессами", – резюмировал Подоляк.
Что известно о расследовании в отношении вагнеровцев
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 россиян, которые причастны к ЧВК "Вагнера". Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков перед выборами президента.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что самолет с вагнеровцами должны были посадить в Киеве и задержать боевиков, потому что они воевали за оккупантов на Донбассе.
- Однако спецоперацию якобы сорвали из-за утечки из офиса Президента.
- В Bellingcat анонсировали расследование об этой теме, уже опубликовали первую часть. Говорилось, что спецоперация была тщательно спланирована и продумана. Информацию о боевиках собирали годами.
- Заявили, что президент Владимир Зеленский знал о спецоперации с 15 июня 2020 года. Он согласовал инициативу.