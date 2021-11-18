Об этом Арестович сообщил в эфире одного из украинских каналов.

Важно Украинская власть не должна была комментировать операцию по захвату вагнеровцев, – Арахамия

Отказа от сделки не было – Арестович

Спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что критиковать президента Зеленского за провал операции с вагнеровцами не стоит. Расследователи, мол, выяснили, что в офисе Президента не отказывались от задержания бойцов ЧВК.

Арестович подчеркнул, что никакого отказа от сделки не было – лишь отсрочка на 5 дней – и это при худшем варианте по словам Василия Бурбы.

Год эти люди бегают и рассказывают о том, что эта операция – американская, турецкая, еврейская, украинская. О том, что Порошенко санкционировал эту операцию. О том, что многое было выдумано. Люди, которые это говорили, должны застрелиться после этого, если осталось хоть немного чести,

– сказал Арестович.

Арестович считает, что расследование доказало, что в ОП – патриоты

По мнению Арестовича, расследование доказало, что на Банковой – патриоты, ведь не сомневались, что надо захватить вагнеровцев.

Получается расследование, которым так пугали всех. Что они нам показали? Президент – патриот, руководитель Офиса Президента-Патриот, который говорит, что необходимо захватить вагнеровцев,

– считает Арестович.

Обратите внимание! Арестович недавно сделал заявление, которое наделало немало шума в России. Представитель делегации рассказал, что ждет Россию в случае продолжения агрессии против Украины. По словам советника главы ОП, Киев работает над ракетной программой и эти ракеты могут быть нацелены на Москву.

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